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12:04 25.05.2023

РФ заблокувала вхід 28 кораблям в український порт "Південний", порушуючи зобов'язання "зернової ініціативи" - посол США

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РФ заблокувала вхід 28 кораблям в український порт "Південний", порушуючи зобов'язання "зернової ініціативи" - посол США

РФ не пропускає 28 кораблів до порту "Південний" в Одеській області, що є порушенням зобов'язань російської сторони в рамках Чорноморської зернової ініціативи, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Після неодноразових погроз вийти з Чорноморської зернової ініціативи тепер Росія відмовляється дозволити жодному з 28 кораблів вхід до порту "Південний", одного з трьох портів, визначених угодою для експорту продовольства. Це явне порушення її зобов'язань. Росія повинна припинити перешкоджати діяльності цієї життєво необхідної ініціативи", - написала Брінк у твіттері в четвер.

"Зернову угоду" було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, Туреччини, України та Росії. Було підписано два документи - про створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморськ", "Одеса" і "Південний") і зняття бар'єрів на експорт російського продовольства і добрив.

Теги: #рф #перешкоди #зернова_угода

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