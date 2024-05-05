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07:12 05.05.2024

У Фінляндії перешкоди GPS посилилися, коли почалися атаки українських БПЛА на енергетичну інфраструктуру РФ

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У Фінляндії перешкоди GPS посилилися, коли почалися атаки українських БПЛА на енергетичну інфраструктуру РФ

Фінське агентство транспорту і зв'язку Traficom в поточному році отримало дедалі більше повідомлень про перешкоди GPS на літаках за межами Фінляндії та над територією країни, повідомляється на сайті агентства.

Про перешкоди, виявлені на території Фінляндії, зазвичай повідомляють у компанію Traficom аеронавігаційні організації та фінські авіакомпанії, які також повідомляють Агентству про перешкоди, виявлені за кордоном.

У заяві наголошується, що перешкоди посилилися, коли в січні 2024 року почалися атаки українських дронів на енергетичну інфраструктуру Росії, і, можливо, спрямовані на запобігання новим ударам БПЛА.

"На практиці перешкоди самозахисту використовуються для запобігання навігації та управління дронами, керованими GNSS або мобільними частотами. Втручання не тільки залишилося в межах кордонів Росії, а й досягло території Фінляндії", - сказано в заяві.

Стверджується, що перешкоди GPS - не нове явище в авіації. Зазвичай перешкоди спостерігаються поблизу зон конфлікту. Перешкоди не впливають на безпечне виконання польотів, оскільки особливо сучасні комерційні літаки мають кілька альтернативних навігаційних систем. Крім того, за потреби авіадиспетчерська служба допомагає з навігацією.

 

 

Теги: #gps #авіація #фінляндія #перешкоди

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