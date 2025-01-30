"Євросолідарність": Влада планує повністю заблокувати депутатську діяльність Порошенка

Фото: https://eurosolidarity.org/

Партія "Європейська солідарність" виступила із заявою щодо "політичного тиску та вибірковості" по відношенню до їх лідера Петра Порошенка у зв'язку з запланованим на четвер засіданням регламентного комітету Ради за скаргою щодо начебто образи одного із "Слуг народу" в приватному діалозі.

"За інформацією "Європейської солідарності" Банкова дала доручення "слугам" повністю заблокувати депутатську діяльність лідера опозиції Петра Порошенка і позбавити його можливості брати участь в пленарному засіданні наступної сесії, тобто на півроку", - говориться в заяві партії, розміщеній на офіційному сайті в четвер.

Повідомляється, що "на сьогодні запланований регламентний комітет за скаргою депутата Потураєва, який вимагає позбавити Порошенка права бути присутнім на пленарному засідання (нагадаємо, в умовах воєнного часу безперервне засідання триває всю сесію, тобто з лютого до серпня) за начебто образу "слуги" Яременка в приватному діалозі".

В "Євросолідарності" заявляють, що за їхньою інформацією, із Офісу президента обдзвонювали депутатів – членів регламентного комітету, аби "забезпечити явку і правильне голосування".

"Очевидно, що це ще одна ланка в серії дій влади щодо системної дискредитації і перешкоджання діяльності лідера опозиції. Спочатку блокували міжнародні відрядження і контакти, зривали зустрічі з військовими і перешкоджали передачі зброї та техніки підрозділам Сил оборони (…).Тепер хочуть заблокувати парламентську діяльності і можливість виступів та роботи в сесійній залі", - зазначено у заяві.

Підкреслено, що "Євросолідарність" "розцінює ці дії влади як політичний тиск і вибірковість".

"Банковій і "слугам" заважають Порошенко, "ЄС", військові, всі, хто здатні критично мислити, вимагати від влади відповідальності і справжньої, а не фасадної боротьби з корупцією. Влада, яка стрімко втрачає підтримку суспільства, замість займатися питаннями війни готується до виборів і почала із зачистки політичного поля та своїх конкурентів, якими бачить військових і опозицію в особі Порошенка та "Євросолідарності", - резюмується у заяві.