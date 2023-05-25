Події

11:56 25.05.2023

Знеструмлені понад 100 населених пунктів через негоду і ще 24 внаслідок обстрілів - Міненерго

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Знеструмлені понад 100 населених пунктів через негоду і ще 24 внаслідок обстрілів - Міненерго

В Україні станом на 25 травня внаслідок негоди знеструмлені понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях і ще 24 внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій і Запорізькій.

"Через несприятливі погодні умови було знеструмлено в Дніпропетровській області 73 населених пункти, також через сильні грози були відключення споживачів у Кіровоградській та Запорізькій областях", - повідомило Міністерство енергетики в четвер.

Як зазначили у відомстві, не припиняється терор прифронтових та прикордонних із РФ територій. Унаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 18 населених пунктів, у Запорізькій області - шість.

Унаслідок нічного масованого обстрілу пошкоджено мережеву інфраструктуру в Чернівецькій області.

"Уночі ворог завдав чергового масованого дронового удару по всій території країни. У Чернівецькій області зафіксовано пошкодження ліній електропередачі через падіння уламків збитого ворожого БПЛА, є знеструмлені споживачі в одному з районів", - поінформували в Міненерго.

На Київщині без світла залишаються 3,2 тис. споживачів. Тривають відновлювальні роботи.

Крім того, через попередні обстріли також залишаються без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, а також шахта в Донецькій області.

"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом за добу енергетикам вдалося повернути світло майже для 40 тис. споживачів", - констатували в міністерстві.

Незважаючи на складну ситуацію після обстрілів, енергетична система працює стабільно, триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації та мережах.

"На поточну добу планується імпорт електроенергії зі Словаччини: від 20 до 110 МВт, експорт не передбачається", - доповнили в Міненерго.

Своєю чергою, згідно з даними на сайті ЕNTSO-E, після двох днів відсутності і експорту, і імпорту, сьогодні в Україну буде імпортовано 210 МВт-год електроенергії зі Словаччини, з 15:00 до 18:00.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" очікує відновлення експорту е/е в Європу вже найближчими днями, можливо, вже цими вихідними.

"Ми очікуємо, що, можливо, з вихідних або наступного тижня ми будемо переглядати баланс і, можливо, експорт відновиться в певних обмежених обсягах", - сказав голова компанії Володимир Кудрицький в ефірі ТСН 24 травня.

Як він зазначив, цього тижня "Укренерго" обмежило експорт до нуля з метою пріоритетного забезпечення електроенергією українських споживачів.

Теги: #знеструмлення

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