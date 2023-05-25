Стефанчук: Віримо, що незабаром буде створено "льотну коаліцію"

Україна розраховує на швидке створення "льотної коаліції", заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми щиро дякуємо за вже надану Польщею військову допомогу, яку використовують на полі бою наші захисники. Ніколи не забудемо лідерство Польщі у створенні "танкової коаліції", оскільки перші "Леопарди" ми отримали саме від вас, українське небо захищають сьогодні польські "МіГи". Віримо, що незабаром буде створено "льотну коаліцію", в якій Польща також посяде провідне місце", - сказав спікер українського парламенту у своєму виступі в сеймі Республіки Польща перед депутатським корпусом Сейму і Сенату.

Він наголосив, що війна триває і Україні необхідна посилена підтримка, пов'язана з безпекою.

Стефанчук також подякував керівництву Республіки Польща за підтримку Формули миру, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.