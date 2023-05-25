Події

10:18 25.05.2023

Український контрнаступ уже триває кілька днів - Подоляк

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Український контрнаступ уже триває кілька днів - Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що контрнаступальні дії Збройних сил України вже розпочалися кілька днів тому, повідомляють на сайті італійської державної телерадіомовної корпорації Rai у четвер уранці.

"Контрнаступ уже триває кілька днів, триває напружена війна на 1500 км кордону, дії вже почалися", - сказав Подоляк в інтерв'ю італійському телеканалу Tg1.

Водночас він наголосив, що українська сторона не хоче завдавати ударів по російській території.

"Ми використовуємо зброю, яку ви нам дали, для знищення російських позицій на окупованих Москвою територіях, включно з Донбасом і Кримом... На сьогодні ми маємо ракети великої дальності Storm Shadow, "Леопарди", протиракетні комплекси, які нам подарували Франція та Італія. F-16 нарешті дадуть нам змогу закрити повітряний простір", - сказав Подоляк, зазначивши, що "якби вони були в нас рік тому - війна б уже закінчилася". 

 

Теги: #контрнаступ #подоляк

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