РФ випустила 18 снарядів по Херсонській міській територіальній громаді

Протягом минулої доби окупанти 6 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, випустивши 18 снарядів, повідомляє міська військова адміністрація.

"Минулої доби армія РФ 6 разів обстріляла Херсонську міську територіальну громаду, використавши 18 снарядів. Ворог атакував Антонівку, Садове та Корабельний район Херсона. З ночі росіяни обстріляли берегову частину громади і Суворовський район міста", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомлялося, за минулу добу окупаційні війська випустили 411 снарядів по Херсонській області, 4 місцеві жителі дістали поранення, є влучання в об'єкти інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.