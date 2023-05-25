Події

09:03 25.05.2023

РФ випустила 18 снарядів по Херсонській міській територіальній громаді

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РФ випустила 18 снарядів по Херсонській міській територіальній громаді

Протягом минулої доби окупанти 6 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, випустивши 18 снарядів, повідомляє міська військова адміністрація.

"Минулої доби армія РФ 6 разів обстріляла Херсонську міську територіальну громаду, використавши 18 снарядів. Ворог атакував Антонівку, Садове та Корабельний район Херсона. З ночі росіяни обстріляли берегову частину громади і Суворовський район міста", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомлялося, за минулу добу окупаційні війська випустили 411 снарядів по Херсонській області, 4 місцеві жителі дістали поранення, є влучання в об'єкти інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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