Ворог за добу випустив 411 снарядів по Херсонщині, 4 людини постраждало

Російські війська за минулу добу випустили 411 снарядів по Херсонщині, чотири місцеві жителі дістали поранень, є влучання в об'єкти інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 411 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації", - написав він у телеграм-каналі.

Місто Херсон ворог обстріляв двічі (чотири снаряди).

За словами Прокудіна, противник поцілив у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти соціальної та критичної інфраструктури в Бериславському районі. Через російську атаку чотири людини дістали поранень.

Також очільник ОВА повідомив, що за добу з деокупованої території області евакуювали 91 людину.