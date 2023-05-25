Окупанти втратили за минулу добу 500 осіб особового складу, 36 БПЛА, 20 артсистем і 8 бронемашин

За минулу добу середи, 24 травня, ЗСУ знищили 500 осіб особового складу, 36 БПЛА, 20 артсистем, 8 бронемашин, 3 танки, 6 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.05. 23 орієнтовно становили: особового складу - близько 205 260 (+500) осіб ліквідовано, танків - 3795 (+3) од., бойових броньованих машин - 7432 (+8) од., артилерійських систем - 3359 (+20) од., РСЗВ - 570 (+0) од., засобів ППО - 327 (+0) од., літаків - 309 (+0) од., гелікоптерів - 296 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2907 (+36) од., крилатих ракет - 1015 (+0) од., кораблів/катерів - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 6148 (+2) од., спеціальної техніки - 444 (+4) од.", - повідомляє Генштаб у ранковому зведенні в четвер у фейсбуці.