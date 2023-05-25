Події

08:12 25.05.2023

Окупанти втратили за минулу добу 500 осіб особового складу, 36 БПЛА, 20 артсистем і 8 бронемашин

1 хв читати
Окупанти втратили за минулу добу 500 осіб особового складу, 36 БПЛА, 20 артсистем і 8 бронемашин

За минулу добу середи, 24 травня, ЗСУ знищили 500 осіб особового складу, 36 БПЛА, 20 артсистем, 8 бронемашин, 3 танки, 6 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.05. 23 орієнтовно становили: особового складу - близько 205 260 (+500) осіб ліквідовано, танків - 3795 (+3) од., бойових броньованих машин - 7432 (+8) од., артилерійських систем - 3359 (+20) од., РСЗВ - 570 (+0) од., засобів ППО - 327 (+0) од., літаків - 309 (+0) од., гелікоптерів - 296 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2907 (+36) од., крилатих ракет - 1015 (+0) од., кораблів/катерів - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 6148 (+2) од., спеціальної техніки - 444 (+4) од.", - повідомляє Генштаб у ранковому зведенні в четвер у фейсбуці.

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:22 25.05.2023
За добу війська РФ завдали 30 авіаударів, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

За добу війська РФ завдали 30 авіаударів, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

07:15 25.05.2023
ЗС України за добу відбили 28 атак РФ

ЗС України за добу відбили 28 атак РФ

07:11 25.05.2023
Авіація завдала по ворогу сім авіаударів за добу

Авіація завдала по ворогу сім авіаударів за добу

19:43 24.05.2023
За добу на фронті відбулося 23 бойових зіткнення на основних напрямках активності окупантів

За добу на фронті відбулося 23 бойових зіткнення на основних напрямках активності окупантів

08:44 24.05.2023
ЗС України за добу знищили 400 окупантів, 21 артилерійську систему, 7 БПЛА і вертоліт Ка-52

ЗС України за добу знищили 400 окупантів, 21 артилерійську систему, 7 БПЛА і вертоліт Ка-52

07:24 24.05.2023
Сили оборони за добу завдали 15 авіаударів по ворогу, знищили вертоліт Ка-52 і 5 БПЛА

Сили оборони за добу завдали 15 авіаударів по ворогу, знищили вертоліт Ка-52 і 5 БПЛА

07:15 24.05.2023
Окупанти за добу завдали 41 авіаудару і 53 рази атакували із РСЗВ

Окупанти за добу завдали 41 авіаудару і 53 рази атакували із РСЗВ

19:30 23.05.2023
На сході України протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

На сході України протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

19:13 23.05.2023
Українська авіація завдала 14 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала 14 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:04 23.05.2023
Окупанти завдали 25 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 25 авіаударів по Україні за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Львівщині ППО збила 10 "Шахедів" із 10

ЗС України ліквідували 36 із 36 запущених "Шахедів"

За добу війська РФ завдали 30 авіаударів, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

ЗС України за добу відбили 28 атак РФ

Авіація завдала по ворогу сім авіаударів за добу

ОСТАННЄ

На Львівщині ППО збила 10 "Шахедів" із 10

Норвегія підтримає навчання українських льотчиків на F-16

РФ випустила 18 снарядів по Херсонській міській територіальній громаді

Ткаченко: Рішення церков про перехід на новоюліанський календар ставлять перед нами виклики щодо зміни державних свят

У результаті обстрілу загинув місцевий мешканець Часового Яру, ще шестеро людей поранено

На Київщині внаслідок падіння уламків збитих БПЛА сталося загорання лісової підстилки

ЗС України ліквідували 36 із 36 запущених "Шахедів"

Ворог за добу випустив 411 снарядів по Херсонщині, 4 людини постраждало

Норвегія підтримає навчання українських льотчиків на F-16

Під санкції ЄС підпадуть п'ять громадян Молдови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА