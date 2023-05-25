Усі ворожі цілі в небі Київської області ліквідовано - КГВА

Під час 12 повітряної атаки окупантів на столицю було знищено всі повітряні цілі, повідомила прес-служба Київської міської військової адміністрації.

"Ворог вкотре довів, що Київ залишається однією з головних його цілей у цій війні! Після найдовшої паузи у травні – тривалістю 4 дні, рашисти знову атакували Київ з повітря. Це вже дванадцятий напад на столицю цього місяця! Під час тривоги , що тривала понад 3 години, противник, за попередніми даними, застосував боєприпаси "Shahed", що баражирують, - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що атака була масованою. Росіяни продовжують використовувати тактику нападу в кілька хвиль, з інтервалами між групами дронов, що атакують. Повідомляється, що таким чином окупанти намагаються виснажити українську ППО.

"Усі виявлені повітряні цілі, що рухалися у напрямку Києва, були знищені силами та засобами нашої протиповітряної оборони. Удари по Києву не допущені! У тисячний раз дякуємо ППО за відмінну роботу!", - підсумували у відомстві.

Дані оперативної інформації оновлюються та уточнюються.