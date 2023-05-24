Україна підготує всю необхідну базу для максимально швидкого та ефективного переходу на сучасну західну авіацію – Зеленський

Україна підготує всю необхідну базу для максимально швидкого й ефективного переходу на сучасну західну авіацію, заявив президент Володимир Зеленський.

"Стосовно коаліції сучасних винищувачів для України - робимо все, щоб скоротити час до результату - до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами. Цей глобальний крок дасть змогу розширити наші оборонні можливості. Тому що тільки з потужними літаками система ППО стає повноцінною", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Ми підготуємо всю необхідну базу, щоб такий наш авіаційний перехід відбувся максимально швидко й ефективно", - додав він і наголосив, що українські воїни вже довели, що можуть опанувати сучасну зброю так результативно, як від них навіть не очікували.

Головне зараз, за словами президента, це час швидкості їхнього тренування та постачання, який мине між рішеннями та реальним захистом неба.

Він також наголосив, що перший український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме.

"Буде слабшою, буде ставати ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, - вистояв", - резюмував Зеленський.