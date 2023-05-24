Події

20:35 24.05.2023

Унаслідок обстрілу с. Іванівка в Херсонській області поранено жінку

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Унаслідок обстрілу с. Іванівка в Херсонській області поранено жінку

Російські окупанти обстріляли с. Іванівка в Херсонській області, внаслідок чого поранення дістала 60-річна жінка, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Гатила армія Росії і по Іванівці. Унаслідок обстрілу поранення дістала 60-річна жінка, її госпіталізували, медики надають постраждалій необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу ввечері.

Також ворог завдав авіаудару по Бериславу. У результаті зафіксовано влучання в будівлю заводу та гуртожиток освітнього закладу, крім цього, пошкоджено житлові будинки.

Через ворожі мінометні обстріли Новотягинки сталася пожежа в приватному будинку. На місці події працюють рятувальники.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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