Унаслідок обстрілу с. Іванівка в Херсонській області поранено жінку

Російські окупанти обстріляли с. Іванівка в Херсонській області, внаслідок чого поранення дістала 60-річна жінка, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Гатила армія Росії і по Іванівці. Унаслідок обстрілу поранення дістала 60-річна жінка, її госпіталізували, медики надають постраждалій необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу ввечері.

Також ворог завдав авіаудару по Бериславу. У результаті зафіксовано влучання в будівлю заводу та гуртожиток освітнього закладу, крім цього, пошкоджено житлові будинки.

Через ворожі мінометні обстріли Новотягинки сталася пожежа в приватному будинку. На місці події працюють рятувальники.