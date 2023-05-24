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18:51 24.05.2023

В Одесі було видано спільний наказ про проведення заходів із підготовки до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря

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В Одесі було видано спільний наказ про проведення заходів із підготовки до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря

Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук видав спільний наказ про проведення заходів з метою підготовки до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря в межах Одеси під час воєнного стану, повідомляє пресслужба Одеської РВА.

"Спільний наказ визначає комплекс заходів, за умови виконання яких буде надано можливість доступу для відвідування громадянами окремих пляжних зон, для оздоровлення з можливістю купання в морі, в межах берегової лінії міста Одеси - від пляжу "Ланжерон" до 16 станції Великого Фонтану", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті в середу.

Начальник РВА наголосив, що цей наказ є не "наказом про відкриття пляжів, а про умови, за яких можуть бути відкриті пляжі. Наказом чітко визначено і прописано, що варто зробити на відповідних ділянках пляжних зон".

Зазначається, що спеціально створена комісія від Одеської міськради проведе перевірку виконання умов наказу, і до 5 червня в Одеську обласну військову адміністрацію буде подано відповідні акти.

"Остаточне рішення буде ухвалено начальником Одеської ОВА і ОСУВ "Одеса", згідно з яким і буде внесено зміни до попереднього торішнього наказу щодо роботи пляжів", - наголосив Крук.

 

Теги: #одеса #пляжі

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