Події

17:03 24.05.2023

СБУ повідомила про підозру гендиректору "Уральських авіаліній", який надав цивільні літаки для перекидання російських військ в Україну

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Служба безпеки України зібрала доказову базу на генерального директора російської авіакомпанії "Уральські авіалінії" Сергія Скуратова.

"За даними розслідування, посадовець допомагав міноборони РФ перекидати окупаційні угруповання у напрямку українського кордону. Для цього він надав шість цивільних повітряних суден, якими потім транспортували російських мобілізованих, а також їхню зброю та боєприпаси. Встановлено, що з початку жовтня минулого року за сприяння Скуратова агресор здійснив 11 "військових" рейсів до аеропорту "Платов" у Ростовській області. Надалі окупаційні підрозділи перекидали в Україну для участі в бойових діях на східному та південному фронтах", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Скуратову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці. Тривають комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

 

Теги: #сбу #підозра

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