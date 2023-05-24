Маршалок сенату Польщі: Ми маємо зробити все, щоб зупинити депортацію українських дітей до РФ

Необхідно вжити всіх можливих заходів, щоб зупинити злочини депортації українських дітей до Російської Федерації, заявив маршалок сенату Республіки Польща Томаш Гродзький.

"Ми маємо зробити все, щоб зупинити злочини депортації дітей до Росії, щоб ці діти якомога швидше повернулися на батьківщину, до своїх батьків, до своїх близьких, і навіть якщо ці близькі віддали своє життя в боротьбі з агресором, повернути дітей під опіку своєї батьківщини", - сказав він на спільному брифінгу з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком у Польщі в середу.

Гродзький також зазначив, що сенат Польщі підтримує беззастережну відповідальність російських злочинців перед Міжнародним кримінальним судом, який уже виніс притягнення до відповідальності деяких із них, а також перед можливим спеціальним трибуналом за злочини агресії Росії проти України.

"Ми підготували заяву для голови та його делегації, в якій декларуємо, що можете розраховувати на нас у кожному аспекті цієї боротьби, і ми не заспокоїмося, і весь об'єднаний вільний світ не заспокоїться, доки ця війна не закінчиться швидкою перемогою України, в яку я вірю. Ми готові зробити все можливе, щоб це сталося", - додав маршалок сенату Польщі.