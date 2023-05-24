Офіс генпрокурора розслідує можливу роль Білорусі в примусовому переміщенні українських дітей з окупованих Росією територій - ЗМІ

Україна розслідує можливу роль Білорусі в примусовому переміщенні українських дітей з окупованої РФ території України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У коментарі агентству Reuters Офіс генерального прокурора поінформував, що українські правоохоронці розслідують факти примусового переміщення понад 19 тисяч українських дітей з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, зокрема до Білорусі.

"Факт і обставини вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України до так званих оздоровчих таборів у Білорусі наразі розслідуються в рамках цього кримінального провадження", - наголосили у відомстві.

Згідно з повідомленням Reuters, Офіс генпрокурора поінформував про це у відповідь на повідомлення білоруської опозиції у вигнанні про те, що більше ніж 2 тисячі українських дітей, зокрема сиріт віком від 6 до 15 років, відправили до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв на території Білорусі.