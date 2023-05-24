Дефіциту пального не буде - директор зі стратегічного маркетингу БРСМ Мельничук

Нещодавно Міненерго повідомило про критично малий запас пального з посиланням на заступника міністра енергетики України Миколу Колесника у Телеграмм, після чого серед споживачів з’явилися панічні настрої - ніхто не хоче знову відчути на собі дефіциту пального, що виник взимку 2022 року і тривав практично до літа.

"За час війни було знищено понад 20 нафтобаз в Україні. Зберігати пальне у великих об’ємах - невиправданий ризик. Війна змінила інфраструктуру поставок пального із заводів на АЗК. Тепер більшість обсягу рухається з Європи автотранспортом, а не накопичується на нафтобазах. Відповідно резервуари на АЗК ми підтримуємо повними, щоб не створювати передумови для дефіциту", - повідомив Олександр Мельничук під час прес-сніданку на одному із АЗК "БРСМ-Нафта".

Він також додав, що з початком війни великим гравцям паливного ринку вдалося перебудувати ланцюги імпорту пального з країн Європи. Так, у мережу БРСМ-Нафта надходить пальне з Польщі, Литви, Румунії, Болгарії, Греції і Туреччини, Оману і Казахстану. Завдяки такій системі логістики бензовози завантажують у судових портах, після чого доставляють пальне безпосередньо на АЗК.

"У сьогоднішніх реаліях слово "запас" на кілька днів не може бути числом-константою, так як щоденні потреби передбачити неможливо. Те, що спостерігається зараз, більше схоже на інформаційний вкид, на який споживачі моментально реагують. Це називається створення попиту, а не споживання. Впевнений, це свого роду синусоїда, приводів хвилюватися немає, запасів пального на ринку достатньо", - наголосив Мельничук.

Станом на травень 2023 року БРСМ-Нафта має один з найбільших парків автотранспорту, що дозволяє оперувати великими обсягами пального. Наразі в компанії 96 бензовозів та 58 газовозів, також придбано ще 26 напівпричепів для транспортування скрапленого газу, очікується поставка тягачів; працює 210 АЗК з 217, які були до широкомасштабного наступу. "БРСМ-Нафта" продовжує відновлення та реконструкцію комплексів, що були пошкоджені російськими окупантами у 2022 р. З нещодавніх відновлених – АЗК в с. Мила Київської області, а також у Херсоні та Дніпрі. Раніше, за даними компанії, станом на лютий 2022 року компанія оперувала 49 газовозами та 89 бензовозами.

Представники національної мережі також прокоментували прогнозоване збільшення цін на нафтопродукти у зв’язку з поверненням акцизу та ПДВ. За словами експертів, зростання може сягати не більше 10-15%, адже світова ціна нафти за барель на сьогодні удвічі менша відносно тієї, що була у березні і становить 75$ за барель.