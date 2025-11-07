Інтерфакс-Україна
Події
17:29 07.11.2025

КМУ має намір посилити держнагляд за дотриманням законодавства у електронних комунікаціях під час надзвичайного та воєнного стану

Кабінет міністрів України ініціював зміни у законодавстві, спрямовані на удосконалення процедури державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру в умовах надзвичайного та воєнного стану, зокрема нові підстави для позапланових перевірок, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"КМУ зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра в умовах надзвичайного та воєнного стану" (реєстр. №14197)", - написав Мельничук у телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, законопроєкт спрямований на удосконалення процедури державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра в умовах надзвичайного та воєнного стану.

Проєктом закону пропонується внести зміни до закону "Про електронні комунікації", якими, зокрема, передбачити нові підстави для прийняття рішення регуляторного органу про проведення позапланової перевірки, а саме: надходження до регуляторного органу обґрунтованого звернення з додаванням підтверджуючих документів чи їх копій (за наявності) від центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра про порушення законодавства про електронні комунікації та/або радіочастотний спектр в умовах надзвичайного та воєнного стану; та з метою перевірки виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг розпоряджень національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України в умовах надзвичайного або воєнного стану.

Пропонується також встановити відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, а саме, за невиконання припису уповноваженої посадової особи регуляторного органу про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр; встановити адміністративно-господарські санкції за невиконання розпорядження національного центру оперативно- технічного управління електронними комунікаційними мережами України в умовах надзвичайного або воєнного стану, передбаченого частиною восьмою статті 32 закону "Про електронні комунікації".

Повідомляється, що також проєктом закону пропонується внести зміни до закону "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни", доповнивши його положеннями, відповідно до яких вказаний закон не поширюватиметься на відносини, що врегульовані законом "Про електронні комунікації".

