Кабмін перенаправив Міноборони 2 млрд грн на розвиток ОПК, нарощування виробничих потужностей і закупівлю озброєння

Кабінет міністрів України перенаправив Міністерству оборони 2 млрд грн на розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК), нарощування наявних виробничих потужностей, закупівлю озброєння.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

Зокрема, залишок коштів, утворений станом на 1 січня 2025 року, джерелом формування якого були надходження спеціального фонду державного бюджету, та не використаний Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, у сумі 2 млрд 50 млн 28,309 тис. грн спрямовано Міністерству оборони на здійснення заходів з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, закупівлі озброєння, військової (спеціальної) техніки, засобів та обладнання.