Події

10:59 24.05.2023

Резніков і Воллес обговорили продовження навчання українських військових у Великій Британії

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Резніков і Воллес обговорили продовження навчання українських військових у Великій Британії

Міністр оборони України Олексій Резніков і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес обговорили продовження навчання українських військових у Великій Британії, а також основні пріоритети в тренуваннях.

"Ми поговорили про продовження підготовки наших військовослужбовців на Британській території, про пріоритети та акценти стосовно цих тренувань. У нас була нагода потиснути руки пілотам, які навчалися у Великій Британії й уже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - розповів Резніков під час зустрічі з міністром оборони Великої Британії в Києві у вівторок.

Зі свого боку Воллес зазначив, що радий бути в Україні та безпосередньо спілкуватися з військовими.

"Я завжди отримую задоволення від візитів до столиці, від спілкування не лише зі своїм візаві, а й з військовими, обговорюючи їхні плани та амбіції й те, яким чином я можу більше залучатися до допомоги щодо реалізації цих планів", - сказав він.

Теги: #навчання #військові #велика_британія

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