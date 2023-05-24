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10:33 24.05.2023

Україна і Польща підписали меморандум про співпрацю щодо інвентаризації втрат культурної спадщини внаслідок війни

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Україна і Польща підписали меморандум про співпрацю щодо інвентаризації втрат культурної спадщини внаслідок вторгнення Росії.

"Міністерство культури та інформаційної політики України в особі міністра Олександра Ткаченка та Міністерство культури та національної спадщини Республіки Польща в особі професора, доктора Пйотра Глинського уклали Меморандум про співпрацю щодо інвентаризації архітектурних та археологічних втрат унаслідок збройної агресії РФ проти України", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

Зазначено, що метою ініціативи "Проєкт порятунку української спадщини" є підтримання зусиль із порятунку та збереження культурної спадщини України, що перебуває під загрозою знищення або пошкодження, з особливим наголосом на об'єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та об'єктах, внесених до попереднього Списку Конвенції про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО, документування та аналіз її поточного стану збереження та ступеню її пошкодження у визначених адміністративних одиницях, що особливо постраждали від ведення бойових дій, а також аналіз ефективності методів та процедур, що застосовуються на сьогодні для документування культурних втрат на територіях, що постраждали від бойових дій.

Згідно з повідомленням, усе вищезазначене буде реалізовано, зокрема, через:

  • підготовку за допомогою сучасних неінвазивних методів документації про знищення та пошкодження об'єктів культурної спадщини внаслідок воєнних дій РФ;
  • використання супутникових технологій у виявленні, а також макро- й мікропросторового аналізу стану збереження об'єктів культурної спадщини на територіях, звільнених від окупації, та постконфліктних територіях;
  • сприяння збиранню доказів щодо злочинів проти культурної спадщини для розслідування злочинів міжнародним кримінальним обвинуваченням;
  • мериторичну підтримку процесу побудови нової системи комплексної охорони та управління у сфері культурної спадщини України;
  • підготовку групи українських фахівців для документування збитків, завданих війною культурній спадщині, на основі міжнародного та польського досвіду захисту культурної спадщини постконфліктних територій;
  • розроблення теоретичних засад і процедур оновленої міждисциплінарної методології польової інвентаризації воєнної шкоди у сфері культурної спадщини, адаптованої до умов європейського театру воєнних дій.

"У рамках реалізації проєкту Україна та Польща зобов'язалися вжити низки заходів, як спільних, так і кожна окремо, для втілення ініціативи в життя. Проєкт планується реалізувати в період до 31 грудня 2023 року, з можливістю продовження за згодою сторін", - ідеться в повідомленні.

Теги: #культура #меморандум #україна #польща

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