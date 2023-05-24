Протиповітряна оборона України буде пріоритетною темою наступного засідання у форматі "Рамштайн" - Пентагон



Чергове засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" буде зосереджено на нагальних запитах України, зокрема, на посиленні її протиповітряної оборони, заявив під час брифінгу прес-секретар Пентагону Пет Райдер.

"На цій контактній групі, як і на інших, усе почнеться з того, що Україна представить огляд поточної ситуації в галузі безпеки та розповість про свої найнагальніші потреби. ... Я очікую, що наземна протиповітряна оборона залишатиметься пріоритетною темою для обговорення, а також боєприпаси для забезпечення... Також обговорюватимуть підготовку F-16", - наголосив Райдер.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що засідання міжнародної контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня. "Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом №1. Наземні системи - від ПЗРК до потужних батарей і ракет до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми говоритимемо з колегами на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" наступного тижня", - написав Резніков у "Фейсбук".