Події

20:26 23.05.2023

Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі необхідність посилення ППО

1 хв читати
Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі необхідність посилення ППО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, під час якої було обговорено необхідність посилення ППО та збільшення кількості боєприпасів.

"Необхідність посилення протиповітряної оборони, зокрема за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів були ключовими темами нашого діалогу", - написав Залужний у телеграм-каналі у вівторок.

Крім цього, Залужний і Каволі обговорили важливість продовження спільної роботи з обслуговування та ремонту військової техніки.

Також головнокомандувач ЗСУ повідомив командувачу ЗС США в Європі про "кількісний і якісний склад" української армії та про ініціативу посилення морської піхоти України за рахунок створення нових бригад.

"Домовилися з генералом Каволі і надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України", - наголосив Залужний.

 

Теги: #сша #оборона #розмова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 23.05.2023
Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки

Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки

00:53 23.05.2023
Держдеп підтвердив, що РФ намагається придбати зброю через Малі

Держдеп підтвердив, що РФ намагається придбати зброю через Малі

07:33 22.05.2023
Два міста Донецької області стали побратимами міст штату Коннектикут

Два міста Донецької області стали побратимами міст штату Коннектикут

01:31 22.05.2023
Байден ще не вирішив, чи будуть F-16 поставлені Україні безпосередньо зі США

Байден ще не вирішив, чи будуть F-16 поставлені Україні безпосередньо зі США

19:57 20.05.2023
Єрмак в Японії обговорив із Салліваном коаліцію винищувачів

Єрмак в Японії обговорив із Салліваном коаліцію винищувачів

10:27 20.05.2023
Салліван про допомогу Україні: Найближчими місяцями працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли, хто і скільки літаків поставить

Салліван про допомогу Україні: Найближчими місяцями працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли, хто і скільки літаків поставить

07:05 20.05.2023
Після зустрічі із Зеленським Байден оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні

Після зустрічі із Зеленським Байден оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні

01:53 20.05.2023
Солідарність G7 з Україною сильніша, ніж у 2022 році Солідарність G7 з Україною сильніша, ніж у 2022 році

Солідарність G7 з Україною сильніша, ніж у 2022 році Солідарність G7 з Україною сильніша, ніж у 2022 році

19:41 19.05.2023
Зеленський зустрінеться з Байденом найближчими днями - Єрмак

Зеленський зустрінеться з Байденом найближчими днями - Єрмак

19:21 19.05.2023
Зеленський вітає рішення США підтримати коаліцію винищувачів

Зеленський вітає рішення США підтримати коаліцію винищувачів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні

На сході України протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Озброєння і техніку для ЗСУ закуповуватиме Агенція оборонних закупівель

Склад Комітету Шевченківської премії буде оновлено майже на 100% - Нищук

СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів

ОСТАННЄ

Затримано та взято під варту директорку гімназії на Харківщині, яка погодилася співпрацювати з окупантами

На Чернігівщині на міні підірвалися двоє людей, одна загинула

Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні

Німеччина передала Україні систему повітряного огляду та розвідувальні БПЛА

Окупанти обстріляли Нікополь і дві сусідні громади, пошкоджено шість приватних будинків, постраждалих немає

Заступниця керівника ОП обговорила з представниками посольства Швейцарії створення реєстрів та обмін інформацією про постраждалих від агресії РФ дітей

На сході України протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Окупанти обстріляли с.Львове у Херсонській області, одна людина загинула, одна поранена

Депутатка Київської міськради повідомлена про підозру у скоєнні ДТП у листопаді 2022 р.

Озброєння і техніку для ЗСУ закуповуватиме Агенція оборонних закупівель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА