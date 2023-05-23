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20:05 23.05.2023

Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні

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Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні

Ситуація в Бєлгородській області РФ після входження туди воєнізованих російських формувань – "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" – не впливає на безпеку в Україні, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"На безпеку в Україні ця ситуація (в Бєлгородській області - ІФ-У) не впливає жодним чином. Громадяни РФ мають право на протест. Це записано в їхніх нормативно-правових документах. І Росія має самостійно з цим питанням впоратися", - заявив він у телемарафоні.

Водночас, за словами Данілова, будь-які звинувачення в цьому в бік Збройних сил України є нісенітницею.

Відповідаючи на запитання, чи знала Україна про наміри "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" увійти в Бєлгородську область, секретар РНБО наголосив: "Є громадяни Росії, які зі зброєю в руках пішли визволяти свою рідну землю, - мають на це повне право".

Як повідомлялося, 22 травня в Бєлгородській області розпочалися так звані воєнні дії, відповідальність за які взяли на себе "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" з метою створити буферну зону безпеки біля кордонів України.

Станом на 23 травня у формуваннях заявили, що звільнили населені пункти Козинка і Гора-Поділ, а також розпочали штурм у Грайвороні.

 

Теги: #безпека #бєлгородська_область

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