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19:44 23.05.2023

Заступниця керівника ОП обговорила з представниками посольства Швейцарії створення реєстрів та обмін інформацією про постраждалих від агресії РФ дітей

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Заступниця керівника ОП обговорила з представниками посольства Швейцарії створення реєстрів та обмін інформацією про постраждалих від агресії РФ дітей

Заступниця керівника Офісу президента України Юлія Соколовська провела зустріч із радником, керівником програм з питань миру та прав людини посольства Швейцарії Гаетан Ванне та координатором проєктів із питань миру та прав людини посольства Швейцарії Наталією Сорокіною.

"Учасники зустрічі обговорили допомогу Україні у створенні та розвитку реєстрів та обміну інформацією про постраждалих/депортованих українських дітей", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті глави Української держави у вівторок.

Заходи зі створення відповідних реєстрів та інструментів обміну інформацією реалізуються в межах проєкту "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP), що фінансується Швейцарією та виконується Фондом Східна Європа у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та Фондом Innovabridge.

Учасники зустрічі домовилися про подальшу співпрацю. Пріоритетом є створення прозорого механізму, який буде орієнтований на потреби жертв чи постраждалих, та зрозумілих для них алгоритмів.

 

Теги: #діти #реєстр #швейцарія

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