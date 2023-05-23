Озброєння і техніку для ЗСУ закуповуватиме Агенція оборонних закупівель

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка визначає Агенцію оборонних закупівель службою державного замовника Міністерства оборони, повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату Міністерства, що дає змогу звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближчим до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ", - зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

Зі свого боку заступник міністра оборони Денис Шарапов повідомив, що централізовану закупівлю товарів, робіт і послуг, які призначені для виконання державних програм у сфері національної безпеки та оборони, забезпечуватиме єдина національна агенція.

Шарапов зазначає, що ця агенція здійснюватиме закупівлі в межах передбачених коштів на підставі потреби, яку визначають Збройні сили України.

Наразі Міноборони працює над залученням партнерів із Великої Британії, Норвегії та Агенції НАТО з підтримки та постачання задля допомоги в розбудові механізмів роботи Агенції оборонних закупівель, а також оцінювання на відповідність служби державного замовника стандартам НАТО.