Події

19:10 23.05.2023

Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки

1 хв читати
Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки

Міністри оборони країн Євросоюзу вирішили почати зміцнювати стійкість ЄС і його держав-членів перед кіберзагрозами і вжити заходів захисту від актів агресії в кіберпросторі.

"Оскільки кіберпростір є полем стратегічної конкуренції, ризики для безпеки й оборони ЄС збільшуються в умовах зростання геополітичної напруженості та посилення залежності від цифрових технологій", - ідеться в постанові Ради ЄС, ухваленій у вівторок. У засіданні брали участь міністри оборони держав-членів.

Вони наголосили на важливості суттєвих інвестицій і окремих держав, і спільних у створення технічного потенціалу кіберзахисту. Вітається кооперація всередині ЄС та із зовнішніми партнерами, між військовими та цивільними кіберспільнотами, між державним сектором і "надійною приватною екосистемою". Запропоновано створити координаційний центр ЄС із кіберзахисту.

ЄС, на думку міністрів, повинен мати свої власні можливості для здійснення операцій із кіберзахисту, зокрема попереджувальних заходів для виявлення та стримування кібератак.

"ЄС і його держави-члени мають зменшити стратегічну залежність свого потенціалу і ланцюжків поставок, розробити й освоїти передові технології кіберзахисту", - йдеться в постанові.

Теги: #єс #оборона #кібербезпека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:57 23.05.2023
Боррель: У рамках першого треку постачання боєприпасів Україні вже виділено 220 тис. снарядів і 1300 ракет

Боррель: У рамках першого треку постачання боєприпасів Україні вже виділено 220 тис. снарядів і 1300 ракет

15:42 23.05.2023
Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки

Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки

19:51 22.05.2023
Боррель: Я закликав міністрів прискорити постачання озброєння Україні та завершити роботу над новим траншем військової допомоги

Боррель: Я закликав міністрів прискорити постачання озброєння Україні та завершити роботу над новим траншем військової допомоги

19:19 22.05.2023
Боррель закликає Україну проводити необхідні для вступу до ЄС реформи і не втратити "унікальний шанс"

Боррель закликає Україну проводити необхідні для вступу до ЄС реформи і не втратити "унікальний шанс"

14:16 22.05.2023
ЄС збільшує потужності військової промисловості для підтримки України - глава МЗС Франції

ЄС збільшує потужності військової промисловості для підтримки України - глава МЗС Франції

11:03 22.05.2023
Глави МЗС країн ЄС обговорять виконання рішень G7, новий пакет санкцій для РФ і новий транш для України

Глави МЗС країн ЄС обговорять виконання рішень G7, новий пакет санкцій для РФ і новий транш для України

07:36 22.05.2023
Країни ЄС надають Італії допомогу у зв'язку з повінню

Країни ЄС надають Італії допомогу у зв'язку з повінню

03:16 22.05.2023
Країни ЄС надають Італії допомогу у зв'язку з повінню

Країни ЄС надають Італії допомогу у зв'язку з повінню

19:20 20.05.2023
Глава Єврокомісії анонсувала включення до нового пакета санкцій проти РФ понад 90 компаній у всьому світі

Глава Єврокомісії анонсувала включення до нового пакета санкцій проти РФ понад 90 компаній у всьому світі

12:12 19.05.2023
ЄС зосередить чергові санкції проти РФ на протидії їх обходу - глава Єврокомісії

ЄС зосередить чергові санкції проти РФ на протидії їх обходу - глава Єврокомісії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На сході України протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Озброєння і техніку для ЗСУ закуповуватиме Агенція оборонних закупівель

Склад Комітету Шевченківської премії буде оновлено майже на 100% - Нищук

СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів

У Києві та області з 23 по 25 травня відбудуться військові навчання, буде переміщення особового складу та рух важкої техніки

ОСТАННЄ

На сході України протягом доби відбулося 16 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Окупанти обстріляли с.Львове у Херсонській області, одна людина загинула, одна поранена

Депутатка Київської міськради повідомлена про підозру у скоєнні ДТП у листопаді 2022 р.

Озброєння і техніку для ЗСУ закуповуватиме Агенція оборонних закупівель

Українська авіація завдала 14 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Окупанти завдали 25 авіаударів по Україні за добу

Куп'янський напрямок залишається лідером за кількістю ворожих обстрілів - речник Східного угруповання ЗСУ

Командувач Військово-Морських сил ЗСУ: Морська піхота має звільнити наше постійне місце дислокації - Крим

На бахмутському напрямку за добу було три бойові зіткнення, знищено 79 окупантів, 111 дістали поранення - Череватий

За допомогою "єЧерги" вже здійснено близько 25 тис. перетинів кордону вантажними автомобілями - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА