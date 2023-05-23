СБУ повідомила про підозру колишньому соратнику Януковича, який став "сенатором РФ у Запорізькій області"

Слідчі Служби безпеки України зібрали доказову базу на ще одного соратника президента-втікача Віктора Януковича, який став так званим сенатором РФ у Запорізькій області, повідомляє СБУ.

"Ідеться про колишнього голову Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону. Наприкінці 2022 року його призначили так званим сенатором РФ - представником виконавчого органу влади Запорізької області", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, на цій посаді Ворона координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, він за власною ініціативою допомагав окупантам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей, також був радником гауляйтера Балицького.

"Крім того, саме Ворона підготував звернення до президента країни-агресора щодо заохочення державними нагородами РФ російських військових та колаборантів, які сприяли окупації регіону", - інформують у спецслужбі.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

За ініціативою СБУ суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки мільйонів гривень.

"Серед арештованого – квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок у столичному регіоні", - уточнюють у СБУ.

Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення ворожого пособника до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.