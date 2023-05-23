В Україні найближчими днями очікуються короткочасні дощі, місцями грози, температура 13-18°, на півдні до 28° - Укргідрометцентр

У середу, 24 травня, на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, подекуди - грози, температура вдень 13-18°, на півдні Одеської області до 28° вище нуля, повідомляє Укргідрометцентр.

"Уночі у східних, більшості центральних та Запорізькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів; удень в Україні, крім Волинської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей, короткочасні дощі, подекуди грози", - ідеться в повідомленні Укргідрометцентру у вівторок.

Вітер північно-східний, у західних і східних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 6-11°, удень 20-25°, на півдні Одеської області до 28°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, удень 13-18°.

У Києві, 24 травня, опадів не очікується, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 24 травня найвища температура вдень була 31,3° у 2007 р., найнижча вночі 0,5° у 1899 р.

У четвер, 25 травня, за прогнозом синоптиків, очікуються короткочасні дощі з грозами (вночі на Правобережжі місцями), вдень у південних і східних областях в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний (у східних областях південно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у західних областях 8-13°; удень 21-26°.

У столиці України 25 травня вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 23-25°.