У Києві та області з 23 по 25 травня відбудуться військові навчання, буде переміщення особового складу та рух важкої техніки

У Києві та області з 23 по 25 травня відбудуться військові навчання, громадян просять не повідомляти в соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу, повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"У Києві та області з 23 по 25 травня 2023 року пройдуть військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. В ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки та ведення оборонної операції", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У зв'язку з проведенням навчань відбуватиметься переміщення особового складу та рух важкої техніки.

"Просимо громадян зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу", - закликали в ЗСУ.