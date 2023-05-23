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07:37 23.05.2023

Очільниця Міноборони Латвії: Помилково вважати, що Росія ослаблена війною і не здатна на нові "сюрпризи"

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Очільниця Міноборони Латвії: Помилково вважати, що Росія ослаблена війною і не здатна на нові "сюрпризи"

Голова Міноборони Латвії Інара Мурнієце вважає, що незважаючи на великі втрати Росії в Україні помилково вважати, що РФ ослаблена війною і не здатна на нові "сюрпризи", повідомила пресслужба латвійського оборонного відомства.

"Незважаючи на звичайні загрози безпеці нашого регіону, ми повинні бути готові до того, що Росія продовжить використовувати широкий арсенал гібридних і ядерних загроз, щоб залякати і послабити західну підтримку України", цитує пресслужба слова Мурнієце.

Учасники зустрічі погодилися, що агресивна позиція Росії становить пряму загрозу безпеці, стабільності та процвітанню всього євроатлантичного регіону. Тому дуже важливо продовжувати надавати військову підтримку Україні в її боротьбі проти агресії Росії.

"Тому ми повинні залишатися єдиними і послідовними в нашій підтримці України і продовжувати бути рушійною силою, що консолідує і об'єднує західні демократії у всілякій підтримці України", - наголосила вона.

Обговорюючи пріоритети країн Північної групи на саміті НАТО у Вільнюсі, міністри оборони висловили переконання, що рішення саміту мають посилити спроможності Північноатлантичного союзу зі стримування та оборони в регіоні з метою протидії теперішнім і майбутнім загрозам з боку Росії.

Північна група є неформальним форумом співробітництва, до якого входять дванадцять країн - Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, три країни Балтії, Німеччина, Польща, Нідерланди та Велика Британія.

 

 

 

Теги: #рф #міноборони #латвія

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