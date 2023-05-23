Події

06:38 23.05.2023

Окупанти за добу обстріляли 5 громад Сумської області, є поранені

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Російські окупанти за добу обстріляли 5 громад Сумської області, поранені, повідомила прес-служба Сумської обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів. Зафіксовано 80 вибухів. Обстріли зазнали Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Новослобідська, Великописарівська громади", - йдеться у повідомленні.

У Білопільській здійснено мінометні обстріли – 12 вибухів та обстріли з АГС – 34 вибухи.

У Новослобідській був ракетний обстріл - 3 ракети.

У Великописарівській росіяни били з артилерії – 13 вибухів. Одна цивільна особа отримала осколкове поранення та доставлена до медичного закладу. Також обстрілом пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарську споруду та паркан. Також був мінометний обстріл – 9 вибухів.

У Миропільській ворог здійснив скидання вибухового пристрою (ВОГ) за допомогою БпЛА (1 вибух).

У Юнацькій скоєно артилерійський обстріл (8 вибухів).

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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