Події

19:14 22.05.2023

Зенітник 24 ОМБр збив Мі-24 окупантів із ПЗРК "Ігла"

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Стрілець-зенітник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила збив у понеділок ударний гелікоптер "Мі-24" російських окупантів із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла", повідомляють на сторінці бригади у фейсбуці.

"Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила. Після влучання ворожий гелікоптер впав на території підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #рф #втрати #авіація

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