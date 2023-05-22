Події

19:04 22.05.2023

Кулеба вирушив у турне Африкою для просування Формули миру Зеленського та підтримки програми "Зерно з України"

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Кулеба вирушив у турне Африкою для просування Формули миру Зеленського та підтримки програми "Зерно з України"

Візитом до Марокко розпочав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба друге турне країнами Африки, повідомляє зовнішньополітичне відомство.

"Це перший двосторонній візит очільника МЗС із часу встановлення дипломатичних відносин між країнами", - йдеться в повідомленні пресслужби МЗС у телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначається, у жовтні 2022 року відбулося перше в історії турне африканськими країнами. Тоді міністр відвідав Сенегал, Кот-д'Івуар, Гану та Кенію. Восени географія турне обмежувалася країнами Субсахарської Африки, а зараз вона розшириться на держави в усіх частинах континенту - від півночі до півдня.

Згідно з повідомленням, турне має три ключові завдання. Перше, залучити якомога більше африканських країн до реалізації Формули миру президента Зеленського. Друге, заручитися підтримкою безперебійного експорту українських зернових у рамках Чорноморської зернової ініціативи та програми президента "Зерно з України". Третя, створити нові можливості для українського бізнесу.

"За лідерства президента Зеленського курс на відкриття нових горизонтів став основоположним для нашої дипломатії. Глава держави особисто працює по максимуму з країнами Африки, Азії, Латинської Америки", - сказав Дмитро Кулеба, якого цитує пресслужба.

 

 

 

Теги: #африка #мзс #турне

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