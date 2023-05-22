Генпрокурор про розслідування злочинів сексуального насильства під час війни: Головне - захистити постраждалих і отримати їхню довіру

У центрі розслідування фактів сексуального насильства щодо українців під час війни - воєнного злочину агресора - мають бути інтереси постраждалого, його довіра до органів правопорядку і держави загалом, тоді буде забезпечено незворотність покарання злочинців, зазначає генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Розпочати треба з того, щоб змінити порядок пріоритетів. Спочатку - підтримка постраждалих, це має бути першим пріоритетом для органів правопорядку і всієї держави. Людина - це наш пріоритет, захист її життя і здоров'я, прав і свобод", - сказав Костін під час конференції в рамках ініціативи "United for justice" у понеділок у Києві, присвяченій розслідуванню фактів сексуального насильства під час війни.

За словами генпрокурора, людяність, закон і міжнародні стандарти етики та професіоналізму - це спільна українська "зброя" і головна відмінність від агресора.

"Зброя РФ - це терор проти мирного населення, катування, вбивства цивільних, зґвалтування і мародерство - це справжнє обличчя "русского міра"... Щоразу ми бачимо одну й ту саму картину на всіх звільнених від окупанта територіях України... Ми розглядаємо ці патерни, системність цих злочинів як ознаки спланованої політики знищення українського народу, тобто, геноциду", - наголосив Костін.

За його словами, якщо постраждалі довірятимуть органам правопорядку та державній системі України загалом, то жоден воєнний злочинець не зможе уникнути відповідальності. "Якщо нам довірятимуть постраждалі, якщо нам довірятимуть свідки, то в нас будуть можливості встановити обставини подій, буде можливість розслідувати справу, довести її до суду, отримати справедливий вирок стосовно тих, хто вчиняв ці злочини", - звернув увагу генпрокурор.

"Тому, на мій погляд, головне, що ми маємо зробити всі разом, не лише органи досудового розслідування... і громадянське суспільство, і ЗМІ... Поставити в центр уваги всієї нашої роботи інтереси постраждалої особи", - сказав він.

Генпрокурор нагадав, що нещодавно слідчі СБУ за процесуального керівництва прокурорів Херсонської обласної прокуратури розкрили справу щодо організації ворогом катівні в окупованому Херсоні.

"Близько 200 осіб були піддані тортурам з боку окупаційних військ. Це були проукраїнські активісти. Воїни АТО, ООС, правоохоронці, члени їхніх сімей. Щонайменше 17 із них пережили сексуальне насильство. Я кажу "щонайменше", тому що через чутливий характер злочину, упередження, які, на жаль, усе ще існують у нашому суспільстві, та, на жаль, традиційну недовіру до держави та органів правопорядку люди побоюються повідомляти про те, що з ними зробили загарбники. Наша спільна мета - змінити це, відновити довіру і справедливість", - наголосив Костін.