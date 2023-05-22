Відповідальність за події в Бєлгородській області взяли на себе легіон "Свобода Росії" та "РДК" - ГУР

Легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" проводять операцію в Бєлгородській області РФ, що є наслідком агресивної політики путінського режиму і вторгнення російських військ на територію України, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Відповідальність за події (в Бєлгородській області РФ - ІФ-У) взяли на себе громадяни Росії з "РДК" - "Російського добровольчого корпусу" - та легіону "Свобода Росії". Україна вітає рішучі дії опозиційної до злочинного агресивного путінського режиму сили", - сказав Черняк.

Він наголосив, що "події збройних виступів та акцій протесту з боку сил опору всередині РФ набувають ознак тенденції, що дає підстави прогнозувати продовження процесу демілітаризації агресивної путінської Росії".

"Ми підтверджуємо, що легіон "Свобода Росії" та "РДК" тісно співпрацюють і взаємодіють із ГУР Міноборони України", - повідомив представник військової розвідки.

Раніше близько 14:00 понеділка легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили, що "звільнили" Козинку Бєлгородської області РФ і зайшли в населений пункт Грайворон.

У телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" розміщено звернення до жителів РФ: "Жителі Росії! Ми - такі самі росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більшого визнання дій злочинців при владі і взяли зброю, щоб відстояти нашу свободу. Але сьогодні настав час усім узяти на себе відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля пора покласти край: Легіон повертається додому".

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" повідомив, що легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" проводять операцію в Бєлгородській області РФ з метою створення "смуги безпеки" для захисту українців.

Зі свого боку, як пишуть російські ЗМІ, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що президенту РФ доповіли "про спробу прориву української диверсійної групи в Бєлгородську область".