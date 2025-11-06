ГУР: Рух спротиву "Свобода Росії" на території держави-агресорки спалив десятки локомотивів, якими перевозились військові вантажі

Рух спротиву "Свобода Росії" на території держави-агресора спалив десятки локомотивів, що використовувались для перевезення військових вантажів, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Рух спротиву кремлівському режиму "Свобода Росії" провів серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури противника. (…) Цілями ударів стали локомотиви, які московити використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки в ході бойових дій проти України. Запальні коктейлі партизанів спопелили системи управління та електропостачання десятків машин, що забезпечували перевезення військових вантажів", - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони у четвер.

Повідомляється, що удари суттєво сповільнили переміщення ворожих ресурсів та вплинули на стабільність забезпечення підрозділів армії РФ на фронті.

Зазначається, що "повстанці "Свободи Росії" активно діють від початку повномасштабної війни та наразі є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву на території РФ.