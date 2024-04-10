"Укрзалізниця" зможе придбати 40 дизельних локомотивів за кошти кредиту експортно-імпортного банку США

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) зможе закупити 40 дизельних локомотивів за кошти експортно-імпортного банку США (EXIM), який попередньо схвалив виділення кредиту $156,6 млн.

Як повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення), повне структурування проєкту та підписання угоди відбудеться до кінця 2024 року.

"Укрзалізниця" отримає нові локомотиви за фінансової підтримки США. Експортно-імпортний банк США (EXIM) ухвалив угоду на надання Укрзалізниці позики в розмірі 156,6 мільйонів доларів для придбання близько 40 дизельних локомотивів", - йдеться в повідомленні Мінвідновлення у фейсбуці в середу.

Зазначається, що про позитивне рішення банку повідомила президентка та голова ради директорів EXIM Рета Джо Льюіс під час зустрічі в Києві з віце-прем’єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим за участі спецпредставниці США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, посла США в Україні Бріджит Брінк та голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка. Угоду ухвалено за погодженням уряду США.

"Кожен цент допомоги для "Укрзалізниці" — це не тільки інвестиція в нашу логістичну спроможність та розвиток інфраструктури. Це внесок у обороноздатність та стійкість нашої держави. Оголошення про таку співпрацю на високому рівні – важливий сигнал для міжнародного бізнесу щодо роботи в Україні", - цитується Кубраков у повідомленні.

Спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, слова якої також наводить Мінвідновлення, зазначила, що угода є прикладом того, що зусилля уряду США та приватного сектору спрямовані на посилення стійкості та спроможності стратегічно важливого підприємства для України.