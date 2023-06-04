Легіон "Свобода Росії" заявив про взяття полонених у Білгородській області та намір передати їх українській стороні

У Легіоні "Свобода Росії" повідомили про намір передання полонених, узятих під час рейдів у Білгородську область РФ, в обмінний фонд української сторони.

"Уся єдинороська влада в особі губернатора Гладкова (губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков - ІФ) злякано відсиділася в затишних кабінетах, залишивши своїх людей у нашому полоні. Тепер ми остаточно зрозуміли, наскільки гнила і боягузлива влада сидить біля керма, спілкуватися з ними безглуздо. Як то кажуть, покидьки і негідники. Полонених ми передаємо в обмінний фонд української сторони", - ідеться в заяві, опублікованій у телеграм-каналі Легіону в неділю ввечері.

Раніше в неділю в телеграм-каналі "Свободи Росії" було опубліковано спільне звернення Легіону і Російського добровольчого корпусу до Гладкова з пропозицією обміняти двох людей, яких нібито було взято в полон, у храмі с. Нова Таволжанка Шебекинського району до 17:00 у неділю. Зустріч пропонували без зброї, а обміняти бранців запропонували "просто на можливість поспілкуватися з вами (Гладковим - ІФ) про долю Росії, непотрібну кровопролитну війну, яка триває вже півтора року, а тепер ведеться і на території вашої Білгородської області".

Як повідомлялося, 1 червня Легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" заявили про те, що перебувають на українсько-російському кордоні і мають намір просуватися на територію РФ.