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11:55 01.06.2023

РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про проведення нової операції на території РФ

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РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про проведення нової операції на території РФ

Легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" уранці в четвер, 1 червня, заявили про те, що перебувають на українсько-російському кордоні та планують просуватися на територію РФ.

"Ми, легіон "Свобода Росії", зараз перебуваємо біля кордону нашої батьківщини, дуже скоро ми рушимо знову на територію Росії, щоб принести мир, свободу і спокій. Грайворон - це лише початок. Унаслідок боягузтва путінських військових шакалів нам дісталося багато трофеїв. Завдяки цьому ми зможемо більше озброїти наших соратників. Ми йдемо визволяти всю Росію - від Бєлгорода до Владивостока. Щоб у Москві було піднято біло-синьо-білий прапор свободи", - сказав боєць легіону у відео. 

Зі свого боку командир РДК увечері 31 травня заявив, що "завтра Російський добровольчий корпус нападає на РФ".

"Обіцяна командиром РДК друга фаза розпочалася! Путінська армія знову б'є по площах, хоча цього разу це не мирні українські міста, а вже російські села. Залишайтеся у своїх домівках або пройдіть в укриття! РДК не воював і не воює з мирним населенням!", - йдеться в повідомленні РДК, опублікованому в телеграм-каналі в четвер уранці.

Теги: #свобода_росії #рдк

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