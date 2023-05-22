Події

15:28 22.05.2023

Легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію в Бєлгородській області РФ для створення "смуги безпеки" для захисту українців - ГУР

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Легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію в Бєлгородській області РФ для створення "смуги безпеки" для захисту українців - ГУР

Легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" проводять операцію в Бєлгородській області РФ з метою створення "смуги безпеки" для захисту українців, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "Суспільному".

"Легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Близько 14:00 у понеділок легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили, що "звільнили" Козинку Бєлгородської області РФ й зайшли в населений пункт Гайворон.

У телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" розміщено звернення до жителів РФ: "Жителі Росії! Ми - такі самі росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більшого визнання дій злочинців при владі і взяли зброю, щоб відстояти нашу свободу. Але сьогодні настав час усім узяти на себе відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля пора покласти край: Легіон повертається додому".

 

Теги: #гур #свобода_росії #рдк

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