Легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію в Бєлгородській області РФ для створення "смуги безпеки" для захисту українців - ГУР

Легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" проводять операцію в Бєлгородській області РФ з метою створення "смуги безпеки" для захисту українців, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "Суспільному".

"Легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Близько 14:00 у понеділок легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили, що "звільнили" Козинку Бєлгородської області РФ й зайшли в населений пункт Гайворон.

У телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" розміщено звернення до жителів РФ: "Жителі Росії! Ми - такі самі росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більшого визнання дій злочинців при владі і взяли зброю, щоб відстояти нашу свободу. Але сьогодні настав час усім узяти на себе відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля пора покласти край: Легіон повертається додому".