Uber запускає в Україні новий сервіс Uber Travel, що пропонує єдине рішення на підставі інформації про попередні переміщення

Американська Uber Technologies, що надає послуги із замовлення таксі, найближчим часом запустить в Україні сервіс Uber Travel, що пропонує єдине рішення на підставі інформації про попередні переміщення в соцмережах, розповів керівник міжнародних зв'язків Uber Метью Девлін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це сервіс, який збирає дані з вашого LinkedIn, акаунтів про переміщення і пропонує єдине рішення. Наприклад, якщо ви маєте авіаквиток або радше, як зараз в Україні, квиток на поїзд, бронь готелю, ресторану, він перенесе цю інформацію в Uber і створить єдиний маршрут. І після цього ви можете скористатися Uber, щоб з'єднати ці точки", - пояснив Девлін.

Uber представляє в Україні 10 різних сервісів. На платформі замовлення таксі компанії в Україні працюють 25 тис. водіїв.