"Укренерго" відновило лінію електропередачі до Запорізької АЕС
НЕК "Укренерго" відновила лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС, пошкодження якої внаслідок обстрілів російськими загарбниками призвели до режиму блекауту на станції.
"Укренерго" доклало максимум зусиль і відновило живлення атомної станції від української енергосистеми", - повідомляється в телеграм-каналі НЕК у понеділок.
Раніше з посиланням на НАЕК "Енергоатом" повідомлялося, що обстріли російських окупантів у ніч на 22 травня призвели до повного відключення окупованої ними з 4 березня 2022 року Запорізької АЕС від енергосистеми України, оскільки о 5:26 відключилася остання високовольтна лінія електропередачі Дніпровська 750 кВ, від якої е/е для власних потреб брала Запорізька АЕС. Це вже всьоме від початку окупації станції ЗАЕС опиняється в режимі блекауту, переходить на роботу від дизель-генераторів.