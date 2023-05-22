Українські сили продовжують контролювати невелику частину Бахмута, тривають бої - Маляр

Українські сили продовжують контролювати невелику частину Бахмута на південному заході, бої тривають, ворог наразі зачищує захоплені в місті території, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

В ефірі національного телемарафону заступник міністра повідомила, що ситуація в районі Бахмута приблизно така сама, як і вчора. Українські захисники продовжують зберігати контроль над деякими промисловими та інфраструктурними об'єктами і приватним сектором Бахмута в районі "Літак".

"Сьогодні так само залишається за нами контроль цієї вже невеликої, але частини міста. Тривають бої. Ворог протягом ночі і зараз буквально здійснює зачистку тих територій, які він узяв у місті під контроль. Зачистка - це означає, що вони шукають, чи не залишилися там наші диверсійні групи", - розповіла Маляр.

Окупанти намагаються робити пропагандистські заяви про те, що вони нібито взяли місто під свій контроль, але це не так. Зокрема, окупанти навіть проводили концерт.

"Ми продовжуємо просуватися. Інтенсивність трохи знижена, проте ми продовжуємо просуватися цим шляхом. На півночі активних дій значно менше. Якщо говорити про південь, то ми рухаємося. І власне, оборона Бахмута як міста свою місію військову повністю виконала", - наголосила заступниця міністра.

За її словами, усе йде за планом, ситуація контрольована.

За словами Маляр, зараз найзапекліші бої точаться в Мар'їнці, Авдіївці та на бахмутському напрямку.

"Найбільше сил ворог зараз стягує на бахмутський напрямок, тому вже декілька днів основна увага медіа та суспільства прикута саме до бахмутського напрямку", - додала заступник міністра.

Маляр також заявила, що ворог не відмовляється від своєї основної мети - захопити всю Україну, але через те, що їм це не вдалося, вони наразі намагаються рухатися певними фрагментами.

"Перша їхня ділянка - схід. Вони хочуть вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей", - сказала вона.

Фото - 93 ОМБр Холодний Яр