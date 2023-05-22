У декларації ПА НАТО буде конкретика про майбутнє членство України в альянсі - Корнієнко

Декларація Парламентської асамблеї НАТО міститиме конкретні пропозиції на адресу саміту НАТО щодо майбутнього членства України в Північноатлантичному альянсі, заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Підсумковий документ буде максимально наповнений необхідними для України формулюваннями... Політично ми досягли повного консенсусу з партнерами щодо того, що посили та сигнали декларації мають бути дуже конкретними. Україна має бути членом НАТО. Альянс має зрозуміти та знайти правильні формулювання, правильні підходи на Вільнюському саміті", - сказав Корнієнко в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Делегація Верховної Ради бере участь у весняній сесії ПА НАТО в Люксембурзі.

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).