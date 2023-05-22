Події

07:33 22.05.2023

Два міста Донецької області стали побратимами міст штату Коннектикут

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Два міста Донецької області стали побратимами міст штату Коннектикут

У неділю, 21 травня, у Святогірську (Донецька обл.), було підписано меморандуми про побратимство між містами визволених громад Донеччини та американського штату Коннектикут, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Віднині Святогірськ - місто-побратим Істона, а Лиман - місто-побратим Вестпорта. Побратимські стосунки між нашими та американськими містами встановлюються завдяки організації Ukraine Aid International, чиї керівники Браян і Маршал Маєри також відвідали північ Донеччини", - написав Кириленко в телеграм-каналі в неділю.

"Впевнений, що ці договори будуть не просто документами, а дієвими інструментами співпраці. Сполучені Штати Америки надають неоціненну підтримку Україні на державному рівні, але й на рівні самоврядування наші зв’язки тільки міцніють", - наголосив голова ОВА.

Крім того, він заявив, що відповідні рішення про підписання меморандумів щодо побратимства міст були ухвалені ще на початку року. Тим не менш, мер Істона Девід Бінделгласс і мер Вестпорта пані Джен Тукер приїхали в неділю з метою підписати меморандум і побачити наслідки російського вторгнення. Кириленко подякував американському народу за допомогу.

 

 

 

Теги: #сша #донецька #міста #побратими

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