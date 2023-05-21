Події

21:21 21.05.2023

Українська тематика на зустрічі "Великої сімки" була центральною - Зеленський

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Українська тематика на зустрічі "Великої сімки" була центральною - Зеленський

Під час засідання "Великої сімки" українська тематика була центральною, повага до українців - особлива, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні, в неділю, тут, у Хіросімі, Україна була почесним учасником роботи "Великої сімки". Українська тематика - центральна, повага до всіх українців - особлива", - сказав він.

Зеленський відзначив проведені ним двосторонні зустрічі. "Зустріч із Президентом Байденом – і, як завжди, стаємо сильніші після таких переговорів. Зустріч із лідером Індонезії – змістовно. Зустріч із Президентом Республіки Корея – є потенціал для міцних відносин. Зустріч із Прем’єр-міністром Канади Трюдо – дякую, Джастіне. Поспілкувався з лідерами Вʼєтнаму та Австралії. Окремо й детально говорили з Премʼєр-міністром Японії – будемо посилювати співпрацю", - розповів він.

За його словами, "була і дуже важлива церемонія та звернення - у Музеї миру в Хіросімі".

"Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій та всіх наших людей, справедливість і реалізація нашої формули миру… По кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал", - наголосив Зеленський.

 

 

Теги: #президент #g7

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