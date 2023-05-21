Події

20:14 21.05.2023

У Харківській області постраждав чоловік унаслідок ворожого ракетного удару

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У Харківській області постраждав чоловік унаслідок ворожого ракетного удару

У селі Циркуни Харківської області постраждав місцевий мешканець, а також зафіксовано пошкодження приватного будинку, внаслідок повітряної атаки РФ ракетою ЗРК С-300, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по с. Циркуни Харківського району. Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок. На жаль, постраждав цивільний чоловік. Наразі медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у телеграм-каналі в неділю.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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