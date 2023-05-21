Окупанти завдають ударів по Харкову та області

Російські окупаційні війська наразі завдають ударів по Харківській області, зокрема й по обласному центру, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав Синєгубов у телеграмі у неділю ввечері.

Раніше в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Місцеві пабліки повідомляють про звуки вибухів у Харкові.