Події

19:50 21.05.2023

Окупанти завдають ударів по Харкову та області

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Окупанти завдають ударів по Харкову та області

Російські окупаційні війська наразі завдають ударів по Харківській області, зокрема й по обласному центру, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав Синєгубов у телеграмі у неділю ввечері.

Раніше в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Місцеві пабліки повідомляють про звуки вибухів у Харкові.

 

 

 

Теги: #харків #обстріли

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