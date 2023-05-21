Події

19:48 21.05.2023

ЗС України продовжують контратаку на флангах поблизу Бахмута та оборону околиць міста

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ЗС України продовжують контратаку на флангах поблизу Бахмута та оборону околиць міста

Сухопутні війська ЗС України продовжують наступальні дії на бахмутському напрямку, околиці міста перебувають під контролем, оборона контрольованих ділянок так само відіграє важливе значення, повідомляє командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмуту. Попри те, що ми зараз контролюємо околиці міста, значення його оборони не втрачає свого сенсу. В подальшому це надасть нам можливості входу в місто, коли відбудеться зміна оперативної обстановки на фронті", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Крім того, Сирський відвідав і висловив подяку воїнам і командирам на передовій, зокрема: 3 ошбр, 5 ошбр, 30 ОМБр, 56 омпбр, 93 омбр.

 

 

 

Теги: #бахмут #сирський

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